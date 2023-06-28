İsmail Kartal, Fenerbahçe için erkenden Türkiye'ye döndü

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor.

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Deneyimli teknik adam, resmi sözleşmeyi imzalamasıyla beraber, Fenerbahçe'deki 3. dönemine başlayacak.

İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 62 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.