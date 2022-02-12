İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2022 Cumartesi / 11 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal: Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadele göstermeye çalışıyorum
Spor

İsmail Kartal: Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadele göstermeye çalışıyorum

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Şubat 2022 Cumartesi 19:11 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:11
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmasının ardından konuştu.

Oyunla ilgili konuşan İsmail Kartal, "Pozitif futbol oynatmak isteyen bir antrenör olduğumu daha önceki maçlarda da söylemiştim. Bazı maçlarda bazı eksiklerimiz olmasına rağmen söylemlerde bulunmadan, bahane bulmadan elimdeki oyuncuların en iyisini kullanmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'ye yakışır bir mücadele, oyun göstermeye çalışıyorum. Bütün gayretim Fenerbahçe'ye yakışır oyun oynayan, iradeli, karakterli takım gösterme niyetinde bulunan bir antrenörüm." dedi.

Takımla ilgili açıklama yapan İsmail Kartal, "Oyuncularımı 3 gün önce çok tempolu bir kupa maçından çıktı. 3 gün önce 120 dakika oynayan bir takım bugün 120 km koştu. Hakan Keleş Hoca da söyledi. Fenerbahçe bugün iyi oynadı. Birazcık daha zamanlamaları doğru yapabilseydik, pas trafiğini doğru yapsak daha farklı kazanabilirdik. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyuncularım bir karakter koydu. Hafta içi iyi çalıştık, konsantre olduk ve 3 puan aldık. Taraftarlarımızı üzdüğümüzün de farkındayız. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunda eksiklerinin olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "İstediğim oyun bugünkü oyun değil. İlave etmek istediğimiz bölümler var. Elimizde bununla beraber kadroda olmayan, eksik olan, cezalı olanlar var. Bu oyunu geliştirebilmemiz için oyuncuların da gelişmesi lazım. Birden olmaz. Sabırlı olmak lazım. Biz çok çalışıyoruz. Zamanla birlikte üstesinden geleceğiz. Oyuncularımızla beraber bunu devam ettirmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.