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Spor

İsmail Kartal: Güzel bir reaksiyon bekliyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularından güzel bir reaksiyon beklediğini söyledi.

4 Aralık 2023 Pazartesi 19:43 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Güzel bir reaksiyon bekliyorum
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde oynanacak Sivasspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Nordsjaelland maçının telafisini yapacakalırını söyleyen İsmail Kartal, "Biz maç maç düşünüyoruz demiştik. Nordsjaelland maçının telafisi ileriki günlerde olacaktır. Biz bugüne odaklandık. Oyuncularımızdan güzel bir reaksiyon bekliyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Crespo'nun oynaması bir tercih. Her oyuncu bizim için önemli, önümüzdeki maçlarda Emre Mor, Cengiz, King gibi isimlerde olabilir. Bu çok uzun bir maraton."

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