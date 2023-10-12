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Spor

İsmail Kartal hedefi belirledi! Çalışmalar için düğmeye basıldı

Milli araya kayıpsız bir şekilde giren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yeni hedefi belirledi. Deneyimli çalıştırıcı bir sonraki milli araya kadar yine kayıpsız bir şekilde tüm maçları kazanmak istiyor. İşte detaylar...

12 Ekim 2023 Perşembe 09:37 - Güncelleme:
İsmail Kartal hedefi belirledi! Çalışmalar için düğmeye basıldı
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Fenerbahçe, sezona rüya gibi bir başlangıç yaptı.

Konferans Ligi'nde ön elemelerin yanı sıra gruptaki 2 maçla birlikte 8 karşılaşmanın tamamı kazanıldı. Fenerbahçe, ligde ise ilk 8 maçın tamamında galip geldi.

İsmail Kartal, Daum'un 8'de 8'lik rekoruna ortak oldu. Kanarya, Milli araya zirvede girmeyi başardı. Tecrübeli teknik adam, öğrencilerine verdiği 3 günlük izinde, uzun bir aradan sonra kendisi de dinlenme fırsatı buldu. Ailesiyle vakit geçirip bir anlamda hasret gideren Kartal, aranın ardından oynanacak maçlar için kolları sıvadı. Ekibiyle birlikte rakip analizine başladı.

İLK BÜYÜK MAÇ TRABZON'LA

Fenerbahçe, kasım ayındaki Milli maç haftasına kadar ligde 4 müsabakaya çıkacak. Sarı lacivertliler, 24 Eylül'deki Alanya mücadelesinden beri Süper Lig'de İstanbul dışına gitmedi. Bu durum biraz daha devam edecek. İsmail Kartal ve öğrencileri, Milli aradan 22 Ekim Pazar günü Hatayspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçla çıkacak. Sonraki hafta ise Pendikspor'a konuk olacak sarı lacivertliler, ardından en zorlu maçlardan birinde Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

LUDOGORETS'LE 2 MAÇ

Kanarya, 12 Kasım Pazar gününde ise uzun bir aradan sonra İstanbul dışına çıkacak. Fenerbahçe, bu sezon ligde sahasında oynadığı Rizespor, Pendikspor, Beşiktaş, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarını kazanan Adana Demirspor'a konuk olacak. Ardından yeniden Milli araya girilecek. Bu arada İsmail Kartal'ın ekibi bu süreçte Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets ile 26 Ekim'de Kadıköy'de, 9 Kasım'da ise Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

İŞTE FİKSTÜR

22 Ekim Pazar

Fenerbahçe-Hatayspor

29 Ekim Pazar

Pendikspor-Fenerbahçe

4 Kasım Cumartesi

Fenerbahçe-Trabzonspor

12 Kasım Pazar

Adana Demir-Fenerbahçe

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