İsmail Kartal: Henüz hazır değiliz

"Henüz hazır olmadıklarını söyleyen Kartal, "3 haftadır takımla beraber çalışıyoruz. 3 haftalık zaman diliminde iyi bir mesafe kat ettik ama hala hazır değiliz fizik ve oyun felsefesi anlamında. Yakın bir zaman içinde tamamlayacağız. Aramıza katılacak birkaç oyuncu daha olabilir. Bu maça rakibe saygı duyarak en iyi şekilde hazırlandık. İyi bir futbolla sinyalleri tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. İkinci maç için de iyi bir skor avantajı alarak maçı tamamlamayı düşünüyoruz." dedi.

Oyunu domine eden bir anlayış istediklerini söyleyen İsmail Kartal, "Sürekli rakibi oyunun her yerinde domine eden, kaptırdığımız yerde baskı yapan ve topu bizdeyken de şuurlu bir şekilde oyunumuzu rakiplere kabul ettirmeye çalışacağız. Geçmişte bunu başardık. Bu sezon çok daha fazla şekilde yapmak ve lige damgamızı vurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZ TARAFTARLARIMIZLA VARIZ"

Taraftarların desteğini isteyen Kartal, "Taraftarlarımız varsa biz varız. Taraftarlarımızın ne istediğini ben çok iyi biliyorum. Oyuncularıma bunu sürekli aşılıyorum. Çubuklu formayı giyen futbolcu, en iyi futbolcudur. Bu formayla çıkan takım, en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layık. Taraftara layık olmak için futbolcularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu sezon herkes görecek. Taraftarlarımız ile birlikte muhteşem bir sezon geçireceğiz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz." dedi.