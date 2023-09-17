İsmail Kartal: İnşallah 3 puanı alırız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Öncelikle Naldo ve ailesine, Allah'tan şifa diliyorum. Geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Antalyaspor maçına iyi hazırlandık. Bir tek cezalı İsmail Yüksek eksik. Milli takımlardan oyuncular sağlam döndü. İnşallah iyi futbolla 3 puanı almak istiyoruz." dedi.

Ayrıca, "Oyuncularımıza yapmaları gerekenleri anlattık. Antalyaspor ile ilgili önlemleri de anlattık. İnşallah 3 puanı alırız." açıklamasını yaptı.