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Spor

İsmail Kartal işi sıkı tutuyor! Kritik maç öncesi uyarı

UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava ile kader maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal kritik maç öncesi oyuncularına uyarıda bulundu. Kartal, taraftara söz verdiğini ve oyuncularına bu bilinçte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Fanatik13 Aralık 2023 Çarşamba 09:27 - Güncelleme:
İsmail Kartal işi sıkı tutuyor! Kritik maç öncesi uyarı
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Fenerbahçe, önceki gün başladığı Spartak Trnava maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler'de İsmail Kartal, öğrencilerine bir konuşma yaptı.

62 yaşındaki teknik adamın ilk olarak 3-1'lik Beşiktaş galibiyetine değinerek, "Hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Sadece aldığınız galibiyet için değil, Fenerbahçe'ye yakışan bir futbol sergilediğiniz için de. Uzun yıllardır derbilerde bir takımın bu kadar üstün oynadığına şahit olmamıştık. Şampiyonluğu ne kadar çok istediğimizi bir kez daha gösterdik" diye konuştuğu kaydedildi.

'TARAFTARA SÖZ VERDİM'

İsmail Kartal, ardından futbolcularına uyarılarda bulundu. Derbi galibiyetini artık arkalarında bırakmaları gerektiğine değinen başarılı çalıştırıcının, "Şimdi yine bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Spartak Trnava karşılaşması, önemli bir hedef olarak belirlediğimiz Avrupa maceramızın gidişatını etkileyecek. Bunun dışında, Nordsjaelland mağlubiyetini de telafi etmemiz gerekiyor. Yani sadece kazanmak yetmez, bir kez daha bize yakışanı yapıp, çok iyi bir futbol sergilemeliyiz. Taraftara, Trnava karşısında gerekeni yapacağımızın sözünü vermiştim. Bu konuda size inancım tam" ifadelerini kullandığı belirtildi.

YENİ İDMAN PROGRAMI

Bu arada hakem Halil Umut Meler'e karşı gerçekleştirilen saldırının ardından ligler tatil edilmişti. İsmail Kartal ve ekibi, hemen yeni bir antrenman programı için kolları sıvadı. Hafta sonundaki Konyaspor maçının ertelenmesinin ardından Sarı-Lacivertliler, planlamayı değiştirecek. Temponun düşmemesi adına Samandıra'da U19 takımıyla bir hazırlık karşılaşması oynanabileceği öğrenildi.

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