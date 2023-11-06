İsmail Kartal: Kaldırın kafanızı bu sezon şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin serisi Trabzonspor yenilgisi ile son buldu. Derbi maçtan sonra soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı...

Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Kadıköy'de sesizlik hakimdi.

Teknik direktör İsmail Kartal soyunma odasına girdikten sonra yaptığı konuşmayla sessizliğe son verdi.

KARTAL: "KALDIRIN KAFANIZI"

Tecrübeli teknik adam, takıma yaptığı konuşmada, "Sadece 1 maç kaybettik. Şimdi üzülme zamanı değil. Daha da kenetlenme zamanı... Daha çok çalışacağız. Kaldırın kafanızı! Sezon sonunda şampiyon biz olacağız" ifadelerini kullandı.

TADIC: "BU TİP YOL KAZALARI OLUR"

İsmail Kartal'ın konuşmalarından sonra sözü Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadic aldı. Tecrübeli oyuncu takıma yaptığı konuşmada, "Bugün kötü olabiliriz ama hepimiz çok kaliteli oyuncularız. Bunu şimdiye kadar oynadığımız maçlarda gösterdik. Sezon sonunda şampiyonluk bizim olacak. Bu tip yol kazaları olur" diye konuştu.

Bu konuşmadan sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu.