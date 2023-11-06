İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2023 Pazartesi / 23 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4383
  • EURO
    30,5955
  • ALTIN
    1815.27
  • BIST100
    7881.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal: Kaldırın kafanızı bu sezon şampiyon olacağız
Spor

İsmail Kartal: Kaldırın kafanızı bu sezon şampiyon olacağız

Trabzonspor mağlubiyetinin ardından oyuncularına konuşma yapan deneyimli teknik direktör İsmail Kartal 'Kaldırın kafanızı! Sezon sonunda şampiyon biz olacağız' dediği ortaya çıktı.

Takvim6 Kasım 2023 Pazartesi 11:33 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Kaldırın kafanızı bu sezon şampiyon olacağız
ABONE OL

Fenerbahçe'nin serisi Trabzonspor yenilgisi ile son buldu. Derbi maçtan sonra soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı...

Trabzonspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Kadıköy'de sesizlik hakimdi.

Teknik direktör İsmail Kartal soyunma odasına girdikten sonra yaptığı konuşmayla sessizliğe son verdi.

KARTAL: "KALDIRIN KAFANIZI"

Tecrübeli teknik adam, takıma yaptığı konuşmada, "Sadece 1 maç kaybettik. Şimdi üzülme zamanı değil. Daha da kenetlenme zamanı... Daha çok çalışacağız. Kaldırın kafanızı! Sezon sonunda şampiyon biz olacağız" ifadelerini kullandı.

TADIC: "BU TİP YOL KAZALARI OLUR"

İsmail Kartal'ın konuşmalarından sonra sözü Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadic aldı. Tecrübeli oyuncu takıma yaptığı konuşmada, "Bugün kötü olabiliriz ama hepimiz çok kaliteli oyuncularız. Bunu şimdiye kadar oynadığımız maçlarda gösterdik. Sezon sonunda şampiyonluk bizim olacak. Bu tip yol kazaları olur" diye konuştu.

Bu konuşmadan sonra soyunma odasında alkış tufanı koptu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.