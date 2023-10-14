Sarı lacivertliler, Milli aranın ardından ligde 22 Ekim Pazar günü Hatayspor'u konuk edecek. Volkan Demirel yönetiminde adeta yepyeni bir kadro kuran Akdeniz ekibi, ligde Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte yenilgisiz takımdan biri konumunda. Bordo beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik almış durumda. Bu sezon 16'da 16 yaparak inanılmaz bir performans sergileyen sarı lacivertliler'de İsmail Kartal, ekibiyle birlikte Hatayspor sınavının planını belirledi.

İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ



Hatayspor'un bu sezon en dikkat çeken yönü, maçların ikinci yarılarındaki performansı. Akdeniz ekibinin ligde 14 golü bulunuyor ve bunların 11'i, ikinci yarılarda geldi. Bordo beyazlılar, 72. dakikasına 2-0 geride girdiği Trabzonspor maçını 3-2 kazandı. Son 3-1'lik Konya galibiyetinde de 2 gol, mücadelenin ikinci devresinde atıldı

İLK 6 DAKİKADA GOLLER GELDİ



İsmail Kartal, rakibin özellikle bu yönüne dikkat etmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca, ligde son 3 maçta olduğu gibi yine hızlı bir giriş yapmak istiyor. Kanarya; Başakşehir, Rize ve Kasımpaşa mücadelelerinde en geç 6 dakika içerisinde öne geçmeyi başarmıştı. Kartal, ilk yarıda skor avantajını elde ettikten sonra, ikinci devrede ise yapacağı müdahalelerle hem takımın direncini artırmayı hem de etkili kontrataklarla maçın fişini çekmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE PAS ÇALIŞTI



Hatayspor maçının provalarına önceki gün başlayan Fenerbahçe, dünkü antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Milli takımlarda bulunan 12 futbolcu Samandıra'da yer almadı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma oyunu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Akademiden oyuncuların da bulunduğu antrenman, çift kale maçla sona erdi. Fenerbahçe'de Milli görevde bulunan oyuncular pazartesiden itibaren Samandıra'ya dönmeye başlayacak.