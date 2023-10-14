İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2023 Cumartesi / 30 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal kararını verdi! Fenerbahçe'nin Hatayspor planı hazır
Spor

İsmail Kartal kararını verdi! Fenerbahçe'nin Hatayspor planı hazır

Milli aranın ardından Hatayspor maçıyla Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Yola kayıpsız bir şekilde devam etmek isteyen sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal planını hazırladı. İşte detaylar...

Fanatik14 Ekim 2023 Cumartesi 09:48 - Güncelleme:
İsmail Kartal kararını verdi! Fenerbahçe'nin Hatayspor planı hazır
ABONE OL

Sarı lacivertliler, Milli aranın ardından ligde 22 Ekim Pazar günü Hatayspor'u konuk edecek. Volkan Demirel yönetiminde adeta yepyeni bir kadro kuran Akdeniz ekibi, ligde Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte yenilgisiz takımdan biri konumunda. Bordo beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik almış durumda. Bu sezon 16'da 16 yaparak inanılmaz bir performans sergileyen sarı lacivertliler'de İsmail Kartal, ekibiyle birlikte Hatayspor sınavının planını belirledi.

İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ

Hatayspor'un bu sezon en dikkat çeken yönü, maçların ikinci yarılarındaki performansı. Akdeniz ekibinin ligde 14 golü bulunuyor ve bunların 11'i, ikinci yarılarda geldi. Bordo beyazlılar, 72. dakikasına 2-0 geride girdiği Trabzonspor maçını 3-2 kazandı. Son 3-1'lik Konya galibiyetinde de 2 gol, mücadelenin ikinci devresinde atıldı

İLK 6 DAKİKADA GOLLER GELDİ

İsmail Kartal, rakibin özellikle bu yönüne dikkat etmeyi planlıyor. Tecrübeli hoca, ligde son 3 maçta olduğu gibi yine hızlı bir giriş yapmak istiyor. Kanarya; Başakşehir, Rize ve Kasımpaşa mücadelelerinde en geç 6 dakika içerisinde öne geçmeyi başarmıştı. Kartal, ilk yarıda skor avantajını elde ettikten sonra, ikinci devrede ise yapacağı müdahalelerle hem takımın direncini artırmayı hem de etkili kontrataklarla maçın fişini çekmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE PAS ÇALIŞTI

Hatayspor maçının provalarına önceki gün başlayan Fenerbahçe, dünkü antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Milli takımlarda bulunan 12 futbolcu Samandıra'da yer almadı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma oyunu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Akademiden oyuncuların da bulunduğu antrenman, çift kale maçla sona erdi. Fenerbahçe'de Milli görevde bulunan oyuncular pazartesiden itibaren Samandıra'ya dönmeye başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.