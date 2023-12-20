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Spor

İsmail Kartal Kayserispor maçı öncesi konuştu: Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bugün oynanacak Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2023 Çarşamba 16:28 - Güncelleme:
İsmail Kartal Kayserispor maçı öncesi konuştu: Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı öncesi açıklama yaptı.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Sonuçta gerçekten son dönemde Recep Hoca ile birlikte önemli bir çıkış yakaladı Kayserispor. İyi mücadele ediyorlar, iyi sonuçlar alıyorlar. Biz de futbol oynayan takımlardan birisiyiz. Kendimize göre güçlü bir oyunumuz var. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz. 3 puanla evimize dönmek istiyoruz" dedi.

DERBİ AÇIKLAMASI

Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan İsmail Kartal, "Bugüne gelinceye kadar derbiyle ilgili hiçbir şey konuşmadık. Sadece Kayserispor maçına odaklandık. Buraya böyle hazırlanarak geldik. İnşallah çalışmalarımız sahaya güzel bir şekilde yansır. Ondan sonra derbiyi düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

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