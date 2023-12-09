İsmail Kartal: Kazanalım ve yolumuza kayıpsız devam edelim

Derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör, dev maç öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.

"RAKİBİMİZ ÇIKIŞ ARIYOR"

62 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencilerine yaptığı son konuşmada birçok konunun altını çizdi. İsmail Kartal, "Çok kritik bir karşılaşma oynayacağız. Sizden ilk isteğim, sezon başındaki kazanma karakterinizi sahaya yansıtmanız. Maçın tansiyonu yüksek olacak. Rakibimiz yeni yönetimiyle, taraftar önünde çıkış arıyor. Zaman zaman sertlikler olacak, tribünlerden olumsuz tezahüratlar duyacağız. Tek yapmamız gereken sakin kalmak ve kendi futbolumuzu oynamak" dedi.

"12. ADAM BİZİMLE"

İsmail Kartal, şampiyonluk yolunda bu tarz derbilerin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Böyle maçları kazanmak sadece 3 puan değil, zirve yarışında çok büyük moral de getirir. Tek düşüncemiz kazanmak olacak. Uzun bir aradan sonra bu deplasmanda taraftarımız da yanımızda olacak. Bizi orada yalnız bırakmayacak olan 12. adama en güzel hediyeyi verelim. Kazanalım ve yolumuza kayıpsız bir şekilde devam edelim" ifadelerini kullandı.