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Spor

İsmail Kartal: Kırmızı kartı izledik, nasıl bakarsanız, öyle görürsünüz

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Mart 2022 Pazar 21:42 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 21:42
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Stadı dolduran büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Onlar varsa, biz varız. 10 kişi kalmamıza rağmen büyük Fenerbahçe ailesi için savaştık. Geldiğimden beri oyuncularıma hep onları anlattım. 10 kişi, geriye düştük ama kazanmak için oynadık. Oyuncularımı tebrik ederim. Kazanmayı çok istiyorduk ama berabere bittik. Onlar bizim yanımızda olursa, bu takım sahada taraftara en güzel oyunu verecektir. Biz iyi yoldayız. Bize inansınlar." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartıyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "10 kişi ile alınan bu 1 puan çok önemli, çok değerli. 11'e 11 olsaydık, maçın favorisi bizdik. Bütün planlarım tutmuştu. Kırmızı kart planları bozdu. Planımızı yürütmek için oyuncularımı hep uyardım. Onlar da bana 'Devam hocam' dedi. Ne tesadüftür ilk maç, bu maç... Böyle bir maçta nasıl kırmızı kart çıkabiliyor? Kırmızı kartı izledik, nasıl bakarsanız, öyle görürsünüz." açıklamasını yaptı.

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