İsmail Kartal maç öncesi son kez uyardı: Derbiyi kafanızdan silin

Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularını uyardı.

Samandıra'da maç öncesi son idman sonrasında takımını etrafına toplayarak kısa bir konuşma yapan teknik direktör İsmail Kartal, sarı-kırmızılı ekibe karşı işlerinin kolay olmadığını söyledi.

"DERBİYİ KAFANIZDAN SİLİN"

Kayserispor'un son 7 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldığını vurgulayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimiz çok formda. Güçlü bir oyunları var. Bu nedenle çok dikkatli olmak zorundayız. Galatasaray derbisini kafanızdan silin. Kayseri'de puan kaybetmenin sonuçları ağır olur. Bu nedenle herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, 24 Aralık Pazar günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek.