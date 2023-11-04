İsmail Kartal maç sonu iddialı konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşısında aldıkları 3-2'lik mağlubiyetin ardından, "Beklemediğimiz anda beklemediğimiz goller oldu. Böyle bir mağlubiyeti beklemiyordum" dedi. Kartal, sakatlığı bulunan Fred ve Djiku'nun bir sonraki hafta oynanacak olan Adana Demirspor maçına yetişme ihtimali olduğunu söyledi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, böyle bir mağlubiyeti beklemediğini aktararak, "Trabzonspor maçına hep beraber iyi hazırlanmıştık. Geriden uzun toplarla çıkacağını biliyorduk. İyi başladık. Trabzonspor'u hemen baskı altına aldık. Sonuçta bu kadar baskılı olmamıza rağmen golü bulamadık. Bir kere geldiler gol oldu. İkinci yarıyı oyuncularımızla konuştuk, çevirmek için bazı planlarımız vardı. Bu planlar devreye girmeden şok 2 gol yedik. Bizi demoralize etti ama oyunu bırakmadık. 10 kişi de kalsak sahada oyunu bırakmadık. Attığımız 2 penaltı golü ile maçı 3-2 ye getirdik ama çeviremedik. Bugünkü mağlubiyetten dolayı taraftarın verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Beklemediğimiz anda beklemediğimiz goller oldu. Böyle bir mağlubiyeti beklemiyordum" şeklinde konuştu.

"FRED VE DJİKU ADANA DEMİRSPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR"

İsmail Kartal, Fred ve Djiku'nun Adana Demirspor maçına yetişebileceğini vurgulayarak, "Biz geniş kadroya sahibiz. Her oyuncu bizim için değerli. Hiçbir zaman sakat olanlara sığınmadık. Bütün oyunculara güveniyorum Adana Demirspor maçına Fred ve Djiku yetişebilir. Yetişmese de Becao haricinde hemen hemen hepsi dönecek" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, mağlubiyeti beklenmedikleri gollere bağladığını söyleyerek, "Beklemediğimiz goller yedik ona bağlıyorum. Bireyse hata söyleyemem. Suçlu varsa en başta benim" dedi.

"YOL KAZASI OLDU DİYELİM"

Taraftarlarının önünde kaybettikleri için üzgün olduklarının altını çizen İsmail Kartal, "19 maçtır kazanan takım var. Lig uzun bir maraton bugün kendi taraftarlarımız önünde kaybetmek bizi üzdü. Bu kadar coşkulu ortamda kazansaydık bambaşka evreye geçecektik. O eksik bu eksik diye bakmadan her zamanki oyunumuzu oynadık. Oyun kontrolü bizdeydi. Eksiklere sığınmadık. Hiçbir zaman suçlu aramadık. Yol kazası gibi bir şey oldu diyelim" diye konuştu.

"VURULAN HER TOP GOL OLDU"

Kadro kalitesinin ligi domine edebilecek güçte olduğunu dile getiren Kartal, "Futbol şansı derler ya vurulan her top gol oldu. Biz bugün bunu yaşadık çevirmek için mücadele ettik. Rakip ceza sahasında gol aradık. 2 penaltıdan gol var. Birkaç tane daha gol olabilecek pozisyonlar vardı. Oyunumuzun kalitesi ligi domine edecek durumdadır. Bundan şüphe duymuyorum" açıklamasını yaptı.