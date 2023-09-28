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Spor

İsmail Kartal, net konuştu: ''Savunma yapmam!''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-0 mağlup ettiği maçın ardından demeçler verdi. Başarılı teknik adam, 'Savunma yapmam, maçta beklemem. Ben hücumu severim, bunu isterim! 4 attık ama 6 olabilirdi. Bu maçta oyuncularımız çok cömert davrandı, bir daha inşallah böyle olmaz.' sözlerini sarf etti.

28 Eylül 2023 Perşembe 23:05 - Güncelleme:
İsmail Kartal, net konuştu: ''Savunma yapmam!''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜSTÜN OYNADIK"

"İlk 30 dakika planladığım gibi gitti. 3-0 olunca, oyuncular rahat oynamaya çalıştılar. Üç gün sonra maçın olduğunu düşünürsek, kafalarında da o var. Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık. Oyunu domine ettik, çok üstün oynadık. Daha farklı da olabilirdi. Başakşehir gibi güçlü bir kadroya karşı kazandık, oyuncularımı tebrik ederim. Taraftarların muhteşem desteği vardı. Teşekkür ederim."

13'TE 13 YORUMU

"Ana bölümü halettik artık oyunun gelişimi için uğraşıyoruz. Şu anda doğru yoldayız. 13'te 13 falan... Bunlara bakmıyorum, artık bunu da yasakladım! En önemlisi, önümüzdeki ilk maçtır. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek."

CENGİZ ÜNDER-EMRE MOR AÇIKLAMASI

"Cengiz Ünder büyük bir güç. Emre Mor da öyle. Bu oyuncuların aramıza dönmesi, gücümüze güç katacak. Onlar da gelince çok geniş kadroyla, maç maç, rakibe göre farklı şekilde futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz."

"SAVUNMA YAPMAM!"

"Savunma yapmam, maçta beklemem. Ben hücumu severim, bunu isterim! 4 attık ama 6 olabilirdi. Bu maçta oyuncularımız çok cömert davrandı, bir daha inşallah böyle olmaz. 4-0 kazandık ama oyunumuzun gelişimiyle ilgili oyuncuların sahada koyduğu karakter beni çok mutlu etti."

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