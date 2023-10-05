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Spor

İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''İzin vermeyeceğiz''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'nde oynayacakları Spartak Trnava maçı öncesi futbolcularını uyardı. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencilerine yaptığı konuşmada 'Sürprize izin vermeyeceğiz. Kazanma alışkanlığımızı sürdürüp, galibiyetlerimize bir yenisini ekleyeceğiz' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fanatik5 Ekim 2023 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''İzin vermeyeceğiz''
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Fenerbahçe, yeni sezonda yoluna dolu dizgin devam ederken teknik direktör İsmail Kartal, oldukça temkinli bir görüntü sergiliyor. Tecrübeli hocanın, Spartak Trnava maçı öncesinde futbolcularıyla yaptığı kritik toplantıda özellikle vurguladığı çok önemli bir konu vardı.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

Spartak Trnava, gruptaki ilk maçında Ludogorets'e farklı mağlup olurken, Fenerbahçe ise 3-1'lik Nordsjaelland galibiyetiyle başladı. Bu sezon Avrupa ve ligde çıktığı toplam 14 resmi maçın tamamında galibiyete uzanan sarı lacivertliler, yine zafere kilitlendi. Teknik direktör İsmail Kartal, Samandıra'da dün yapılan son idmanda takımla bir toplantı gerçekleştirdi.

Başarılı hoca, 'Avrupa kupası maçları her zaman sürprize açıktır. Özellikle saha ve seyirci avantajlarını kullanan takımlar tehlikeli olur. Rakibimizin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. Dersimizi çalıştık. Bu kadronun kalitesine ve gücüne hep inandım. Sürprize izin vermeyeceğiz. Kazanma alışkanlığımızı sürdürüp, galibiyetlerimize bir yenisini ekleyeceğiz' dedi.

YİNE DEĞİŞİM OLACAK

Kadroda rotasyon yapacağının sinyallerini de veren Kartal, takımdaki her oyuncunun kendisi için eşit olduğunu ve herkesten maksimum verimi almaya çalıştığını sözlerine ekledi. İsmail hoca, önce Spartak Trnava ardından Kasımpaşa maçlarını kazanarak Milli araya tam anlamıyla moralli girmeyi hedefliyor.

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