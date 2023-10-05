Fenerbahçe, yeni sezonda yoluna dolu dizgin devam ederken teknik direktör İsmail Kartal, oldukça temkinli bir görüntü sergiliyor. Tecrübeli hocanın, Spartak Trnava maçı öncesinde futbolcularıyla yaptığı kritik toplantıda özellikle vurguladığı çok önemli bir konu vardı.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'



Spartak Trnava, gruptaki ilk maçında Ludogorets'e farklı mağlup olurken, Fenerbahçe ise 3-1'lik Nordsjaelland galibiyetiyle başladı. Bu sezon Avrupa ve ligde çıktığı toplam 14 resmi maçın tamamında galibiyete uzanan sarı lacivertliler, yine zafere kilitlendi. Teknik direktör İsmail Kartal, Samandıra'da dün yapılan son idmanda takımla bir toplantı gerçekleştirdi.

Başarılı hoca, 'Avrupa kupası maçları her zaman sürprize açıktır. Özellikle saha ve seyirci avantajlarını kullanan takımlar tehlikeli olur. Rakibimizin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. Dersimizi çalıştık. Bu kadronun kalitesine ve gücüne hep inandım. Sürprize izin vermeyeceğiz. Kazanma alışkanlığımızı sürdürüp, galibiyetlerimize bir yenisini ekleyeceğiz' dedi.

YİNE DEĞİŞİM OLACAK



Kadroda rotasyon yapacağının sinyallerini de veren Kartal, takımdaki her oyuncunun kendisi için eşit olduğunu ve herkesten maksimum verimi almaya çalıştığını sözlerine ekledi. İsmail hoca, önce Spartak Trnava ardından Kasımpaşa maçlarını kazanarak Milli araya tam anlamıyla moralli girmeyi hedefliyor.