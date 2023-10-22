İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2023 Pazar / 8 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal öğrencilerini uyardı: Oyunun her anında çok dikkatli olmalıyız
Spor

İsmail Kartal öğrencilerini uyardı: Oyunun her anında çok dikkatli olmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu akşam Hatayspor ile oynayacağı maç öncesi oyuncularını uyardı. Başarılı çalıştırıcı, 'Oyunun her anında çok dikkatli olmalıyız ve taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz.' dedi.

Fanatik22 Ekim 2023 Pazar 11:05 - Güncelleme:
İsmail Kartal öğrencilerini uyardı: Oyunun her anında çok dikkatli olmalıyız
ABONE OL

Süper Lig'in 9. haftasında, sahasında Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımını uyardı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, kendilerini bu akşam zorlu bir maçın beklediğini söyledi.

Kartal yaptığı konuşmada, 'Aldığımız galibiyetlerin şu anda rakamsal olarak bir önemi yok. Önemli olan oynayacağımız tüm maçları tek tek düşünmek ve oyun planımızı rakiplerimize göre yapmak. Hatayspor, şu ana kadar çok iyi bir performans gösterdi. Oyunun her anında çok dikkatli olmalı ve taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz' dedi.

17'de 17 yapan Fenerbahçe, bu akşam kazanması halinde liderlik koltuğunu tekrardan devralacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.