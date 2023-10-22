İsmail Kartal öğrencilerini uyardı: Oyunun her anında çok dikkatli olmalıyız

Süper Lig'in 9. haftasında, sahasında Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımını uyardı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, kendilerini bu akşam zorlu bir maçın beklediğini söyledi.

Kartal yaptığı konuşmada, 'Aldığımız galibiyetlerin şu anda rakamsal olarak bir önemi yok. Önemli olan oynayacağımız tüm maçları tek tek düşünmek ve oyun planımızı rakiplerimize göre yapmak. Hatayspor, şu ana kadar çok iyi bir performans gösterdi. Oyunun her anında çok dikkatli olmalı ve taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz' dedi.

17'de 17 yapan Fenerbahçe, bu akşam kazanması halinde liderlik koltuğunu tekrardan devralacak.