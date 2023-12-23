Fenerbahçe'de tüm gözler, 24 Aralık Pazar günü Süper Lig'deki Galatasaray maçına çevrildi.

Samandıra'da öğrencileriyle toplantı gerçekleştiren teknik direktör İsmail Kartal, dev maç öncesi uyarılarda bulundu.

'PUAN FARKINI AÇALIM'

Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, "Elbette hiçbir maç kolay değil. En az bizim kadar şampiyonluğu isteyen bir rakibimiz var. Galatasaray karşısında, Kadıköy'deki taraftar gücünü de arkamıza alarak, zirvedeki yerimizi koruyalım ve puan farkını açalım. Alacağımız galibiyet, bize hem Galatasaray'la oynayacağımız Süper Kupa finali hem de sezonun ikinci yarısı öncesi büyük bir motivasyon ve moral sağlar" ifadelerini kullandı.