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Spor

İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''Puan farkını açalım''

Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal dev derbi öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı 'Kadıköy'deki taraftar gücünü de arkamıza alarak, zirvedeki yerimizi koruyalım ve puan farkını açalım.' diyerek hem futbolcuları motive etti hem de maçın öneminin altını çizdi. İşte detaylar...

23 Aralık 2023 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''Puan farkını açalım''
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Fenerbahçe'de tüm gözler, 24 Aralık Pazar günü Süper Lig'deki Galatasaray maçına çevrildi.

Samandıra'da öğrencileriyle toplantı gerçekleştiren teknik direktör İsmail Kartal, dev maç öncesi uyarılarda bulundu.

'PUAN FARKINI AÇALIM'

Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, "Elbette hiçbir maç kolay değil. En az bizim kadar şampiyonluğu isteyen bir rakibimiz var. Galatasaray karşısında, Kadıköy'deki taraftar gücünü de arkamıza alarak, zirvedeki yerimizi koruyalım ve puan farkını açalım. Alacağımız galibiyet, bize hem Galatasaray'la oynayacağımız Süper Kupa finali hem de sezonun ikinci yarısı öncesi büyük bir motivasyon ve moral sağlar" ifadelerini kullandı.

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