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Spor

İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''Rakibi hafife almayın''

Milli ara öncesi 9 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacakları Antalyaspor maçıyla seriyi devam ettirmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcı bu konuda öğrencilerini uyardı. İşte detaylar...

Sabah17 Eylül 2023 Pazar 09:55 - Güncelleme:
İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''Rakibi hafife almayın''
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Milli araya Ankaragücü galibiyetiyle giren Fenerbahçe, ara sonrasındaki ilk sınavını Antalyaspor karşısında verecek.

9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Ligde ve Avrupa'da oynadığı 9 maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde tek hedef bugün sahadan üç puanla ayrılarak hem galibiyet serisini 10'a çıkarmak hem de liderliğini devam ettirmek.

Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularından Antalya karşısında galibiyet istedi.

"RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN"

Antalyaspor engelini de kayıpsız aşmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcının öğrencilerine, "Antalyaspor'u da yenerek liderliğimizi devam ettirmeliyiz. Rakibi sakın hafife almayın. Evet biz daha kaliteli takımız ancak maçlar sahada oynanmadan kazanılmıyor. Kimse kimseye ter dökmeden üç puan vermiyor. Antalyaspor maçını kazanalım sonra da Avrupa'ya yönelim" dediği öğrenildi.

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