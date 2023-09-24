Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dün yapılan idman öncesinde sarı lacivertli futbolcularla ile bir toplantı yaptı.

Başarılı teknik adam, galibiyet serilerinin devam etmesinin gerektiğini söylerken, Alanya'nın da tehlikeli bir rakip olduğunu söyledi.

"REHAVET YOK, SERİYE DEVAM"

Başarılı teknik adam, "Avrupa'da ve ligde çok iyi gidiyoruz. Nazar değmesin, maşallah diyelim. Ama biz galibiyet serisini aklımızdan çıkarıp Alanya karşısında ilk galibiyetimizi alacağız düşüncesinde olmalıyız. Tüm dikkatinizi bu maça verin ve alnımızın akıyla sahadan galibiyetle ayrılalım." ifadelerini kullandı.

"ÇABUK VE İSABETLİ PASLA ÇIKIYORUZ"

Rakibin hücum gününün yüksek olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Sahalarında üzerimize gelmek isteyeceklerdir. Savunmada topu kaptıktan sonra isabetli ve çabuk çıkarak onları cezalandırabiliriz. 2. ve 3. bölgelerde rakibimize fazla alan bırakmamalıyız. Maçın 90 dakikasını aynı disiplin ve konsantrasyonla oynarsak 3 puan alacağımızdan eminim" dedi.