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  • İsmail Kartal öğrencilerini uyardı: Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyorum
Spor

İsmail Kartal öğrencilerini uyardı: Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyorum

Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü İsmail Kartal, milli aranın ardından Süper Lig'de Hatayspor ile oynanacak karşılaşma öncesi öğrencilerini uyardı.

Sabah19 Ekim 2023 Perşembe 11:51 - Güncelleme:
İsmail Kartal öğrencilerini uyardı: Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyorum
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Sezon müthiş bir başlangıç yapan, Avrupa'da ve ligde oynadığı 16 maçı da kazanan Fenerbahçe, 9. hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek.

Milli takımlardan dönen oyuncuların da katılmasıyla tam kadro bu karşılaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, ara sonrasındaki ilk karşılaşmada kayıp yaşamak istemiyor.

Taraftarının önünde kazanmak isteyen sarı-kanarya hem liderliğini sürdürmek hem Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiden çıkacak sonuca göre puan farkını açmayı hedefliyor.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KAYIP İSTEMİYORUM"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da oyuncularına seslendiği ve rakibin yenilgisiz olduğuna vurgu yaparak, "Şampiyonluk yolunda kayıp istemiyorum" dediği öğrenildi.

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