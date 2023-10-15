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Spor

İsmail Kartal öğrencilerini uyardı: Seri devam etmeli

Milli arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal öğrencilerini uyardı. Başarılı çalıştırıcı 'Bu öz güven varken daha çok çalışmalı ve kazanma alışkanlığımızı devam ettirmeliyiz' dediği ortaya çıktı.

Takvim15 Ekim 2023 Pazar 11:25 - Güncelleme:
İsmail Kartal öğrencilerini uyardı: Seri devam etmeli
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Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa'da tüm maçlarının kazanırken her maç biraz daha iyi ve rahat bir görüntü çiziyor.

Dünkü çalışma öncesinde futbolcuları ile bir toplantı yapan teknik direktör İsmail Kartal'ın, "Kazanma alışkanlığımız var ama en önemli sistem oturdu ve rahatız. Bunu hissediyoruz. Bu öz güven varken daha çok çalışmalı ve kazanma alışkanlığımızı devam ettirmeliyiz" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazandı. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezondan kalan 2 galibiyet ile birlikte ezeli rakibi Galatasaray'ın geçen sezonki 17 maçlık galibiyet serisi rekorunu da ele geçirmiş oldu.

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