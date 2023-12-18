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Spor

İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''Seriye devam etmeliyiz''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal zorlu Kayserispor deplasmanın öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi ve uyarılarda bulundu. Galatasaray derbisi öncesi önemli bir viraj olan maç için İsmail Kartal, 'Galibiyet serisine devam etmeliyiz. Şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan biri olacak' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Sabah18 Aralık 2023 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! ''Seriye devam etmeliyiz''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, dünkü idmanda oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı ve "Kayseri zor deplasman ancak galibiyet serisine devam etmeliyiz" dedi.

Fenerbahçe'de izin bitti, mesai başladı... Cumartesi gününü tatil yaparak geçiren sarı-lacivertliler, dün Samandıra'da bir araya geldi ve Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Ardından ise Kayserispor maçının taktiği üzerinde duruldu. Kartal, bu idmanda öğrencileriyle kısa da bir toplantı yaptı.

"SERİYE DEVAM ETMELİYİZ"

Tüm takıma seslenen tecrübeli çalıştırıcı, Kayserispor'un son haftalardaki çıkışına dikkat çekerek yaptığı konuşmasında; "Kayserispor zor bir deplasman. Takım olarak çok iyi performans sergiliyorlar. Ancak galibiyet serisine devam etmeliyiz. Şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan biri olacak" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR SÖZ VERDİ

Futbolcuların İsmail Kartal'a üç puan sözü verdiği belirtildi. Kartal yönetimindeki idman bireysel çalışmayla sona erdi.

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