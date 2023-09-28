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  • İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! 'Yaralı bir rakiple oynayacağız''
Spor

İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! 'Yaralı bir rakiple oynayacağız''

Fenerbahçe bugün Başakşehir ile erteleme maçına çıkacak. Müsabaka öncesi oyuncularını uyaran teknik direktör İsmail Kartal 'Yaralı bir rakiple oynayacağız. Sezona istedikleri gibi başlayamadılar ve teknik adam değişikliğine gittiler. Böylece farklı bir takım hüviyetine büründüler' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fanatik28 Eylül 2023 Perşembe 09:07 - Güncelleme:
İsmail Kartal öğrencilerini uyardı! 'Yaralı bir rakiple oynayacağız''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecekleri maç için planını yaptı.

'DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu, takımını Başakşehir maçına taktik çalışmalar kadar mental anlamda da hazırlamaya çalışıyor. İsmail Kartal, öğrencilerinin sezonun bu bölümüne kadarki performansından fazlasıyla memnun. Ancak oyuncuların ayaklarının yere sağlam basmasını sağlamaya da büyük önem veriyor. Tecrübeli hoca, dünkü antrenmanda bir kez daha futbolcularına bir konuşma yaptı. Kartal'ın, 'Yaralı bir rakiple oynayacağız. Sezona istedikleri gibi başlayamadılar ve teknik adam değişikliğine gittiler. Böylece farklı bir takım hüviyetine büründüler' dediği öğrenildi.

'KAZANMA ALIŞKANLIĞIMIZ VAR'

Başakşehir'in kadrosunda şampiyonluk yaşamış, kaliteli oyuncular olduğuna dikkat çeken başarılı çalıştırıcının, 'Çıkışa geçmek istiyorlar ve bizle oynayacakları maçı fırsat olarak görüyorlar. Bize pek çok zorluk çıkaracaklar. Şu ana kadar çok iyi sonuçlar aldık ve kazanma alışkanlığına sahibiz. Kalitemizi sahaya yansıtmayı başardık. Muhteşem taraftarımızı da yine arkamıza alacağız. Ancak ne olursa olsun, ilk düdükten son düdüğe kadar dikkatli olmak zorundayız. Yolumuza kayıpsız devam edeceğimize inancım tam' ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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