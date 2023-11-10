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Spor

İsmail Kartal: Pozisyon üretemedik

UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından Avrupa'daki 9 maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçı değerlendirdi. Gol pozisyonuna girmekte zorlandıklarına değinen tecrübeli çalıştırıcı, 'Top bizde olsa da, çok fazla pas yapsak da pozisyonu üretemedik. Taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Halen grubun lideriyiz. Önümüze bakıyoruz.' açıklamasında bulundu.

10 Kasım 2023 Cuma 01:50 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Pozisyon üretemedik
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UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorest'e 2-0 mağlup olan ve Süper Lig ile birlikte üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Aslında maça iyi başladık, fena başlamadık. Oyunun başında 1-2 tane net pozisyon vardı, değerlendiremedik. Sonra oyunda rakip takım dengeyi buldu ve 1 gol buldu. Devreyi bu şekilde kapattık. İkinci yarıya iyi başlayan ve toparlayan taraf bizdik. Top bizde olsa da, çok fazla pas yapsak da çok fazla gol pozisyonu üretemedik.

HALEN GRUBUN LİDERİYİZ

Rakip de 1-0'ı korumak için iyi savunma yaptılar. Kontradan buldukları 2. golle maçı kaybettik. Üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Halen grubun lideriyiz. Önümüze bakıyoruz.

YUSUF AKÇİÇEK YORUMU

Yusuf sezon başından beri ara ara antrenmanlara geliyordu. Altyapıyla koordineli bir şekilde gidiyoruz. Hem altyapıdaki oyuncuları ne var ne yok taramak hem de a takıma bir oyuncu monte eder miyiz diye düşünüyorduk. Yusuf'u böyle zorlu bir maçta şans verdik. Ona ne kadar güvendiğimizi gösterdik. Hataları olsa da 17 yaşında bir evladımız. Güzel bir performans sergiledi. Kendisini tebrik ederim.

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