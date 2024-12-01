Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren İsmail Kartal buna rağmen sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Tecrübeli hoca bunun ardından ise hiçbir takımın başına geçmedi. Başarılı teknik direktör şimdi ise yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kartal'ın yeni takımı ise herkesi şaşırtacak.

BEŞİKTAŞ ADAYLARI ARASINA ALDI

Kaoslu bir dönem geçriren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırdı. Bunun ardından ise siyah-beyazlı takımın yeni hocası merak konusu oldu. En büyük adayın Sergen Yalçın olduğu biliniyor. Ancak Beşiktaş yönetiminin bir yandan da başka adayları gündemine aldığı öğrenildi. İsmail Kartal'ın da bu isimlerden biri olduğu iddia edildi. İki tarafın yakın zamanda görüşebileceği de iddialar arasında.

FENERBAHÇE KARNESİ

İsmail Kartal, geçen sezon yönetiminde olduğu Fenerbahçe ile 58 maça çıktı. Tecrübeli teknik direktör bu maçlarda takımıyla 44 galibiyet elde ederken 7 beraberlik ve 7 de mağlubiyet yaşadı.