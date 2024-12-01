İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2024 Pazar / 30 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal resmen geri dönüyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Spor

İsmail Kartal resmen geri dönüyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren İsmail Kartal buna rağmen sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Tecrübeli hoca bunun ardından ise hiçbir takımın başına geçmedi. Başarılı teknik direktör şimdi ise yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kartal'ın yeni takımı ise herkesi şaşırtacak. İşte İsmail Kartal haberinin detayları...

1 Aralık 2024 Pazar 18:41 - Güncelleme:
İsmail Kartal resmen geri dönüyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren İsmail Kartal buna rağmen sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Tecrübeli hoca bunun ardından ise hiçbir takımın başına geçmedi. Başarılı teknik direktör şimdi ise yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kartal'ın yeni takımı ise herkesi şaşırtacak.

BEŞİKTAŞ ADAYLARI ARASINA ALDI

Kaoslu bir dönem geçriren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırdı. Bunun ardından ise siyah-beyazlı takımın yeni hocası merak konusu oldu. En büyük adayın Sergen Yalçın olduğu biliniyor. Ancak Beşiktaş yönetiminin bir yandan da başka adayları gündemine aldığı öğrenildi. İsmail Kartal'ın da bu isimlerden biri olduğu iddia edildi. İki tarafın yakın zamanda görüşebileceği de iddialar arasında.

FENERBAHÇE KARNESİ

İsmail Kartal, geçen sezon yönetiminde olduğu Fenerbahçe ile 58 maça çıktı. Tecrübeli teknik direktör bu maçlarda takımıyla 44 galibiyet elde ederken 7 beraberlik ve 7 de mağlubiyet yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.