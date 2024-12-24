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Spor

İsmail Kartal resmen geri dönüyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren İsmail Kartal buna rağmen sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Tecrübeli teknik direktör şimdi ise yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. İşte İsmail Kartal haberinin detayları...

24 Aralık 2024 Salı 18:26 - Güncelleme:
İsmail Kartal resmen geri dönüyor! Kimse bu kadarını beklemiyordu
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren İsmail Kartal buna rağmen sarı-lacivertli ekipten ayrılmıştı. Tecrübeli hoca bunun ardından ise hiçbir takımın başına geçmedi. Başarılı teknik direktör şimdi ise yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kartal'ın yeni takımı ise herkesi şaşırtacak.

YENİ ADRESİ ARABİSTAN OLACAK

Suudi basınında yer alan habere göre İsmail Kartal, teknik direktör olarak sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Arabistan basını, başarılı çalıştırıcının Suudi Arabistan'da bir kulüple görüştüğünü ileri sürerken, anlaşma sağlanması takdirde İsmail Kartal, yeniden teknik direktör olarak sahalara dönecek.

FENERBAHÇE KARNESİ

İsmail Kartal, geçen sezon yönetiminde olduğu Fenerbahçe ile 58 maça çıktı. Tecrübeli teknik direktör bu maçlarda takımıyla 44 galibiyet elde ederken 7 beraberlik ve 7 de mağlubiyet yaşadı.

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