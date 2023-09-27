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Spor

Ýsmail Kartal, Ryan Kent için kararýný verdi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ýsmail Kartal, sahada olduðu süre boyunca oynadýðý futbol ile taraflarýn beðenisini kazanan Ryan Kent'i daha fazla oynatmaya hazýrlanýyor.

27 Eylül 2023 Çarþamba 12:21 - Güncelleme:
Ýsmail Kartal, Ryan Kent için kararýný verdi!
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Fenerbahçe'nin sezon baþýnda kadrosuna kattýðý Ryan Kent, bulduðu kýsýtlý süreye raðmen taraftarlarýn gönlüne girmeyi baþardý.

Taraftarlar, oynadýðý dakikalarda rakip savunmayý zorlayan çalýmlarý ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Ýngiliz oyuncunun daha fazla oynamasýný istiyor.

ÝSMAÝL KARTAL ÞANS VERECEK

Teknik direktör Ýsmail Kartal, önümüzdeki haftalarda Ryan Kent'e daha fazla þans vermeyi planlýyor.

26 yaþýndaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasýyla çýktýðý 7 resmi maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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