Fenerbahçe'nin sezon baþýnda kadrosuna kattýðý Ryan Kent, bulduðu kýsýtlý süreye raðmen taraftarlarýn gönlüne girmeyi baþardý.
Taraftarlar, oynadýðý dakikalarda rakip savunmayý zorlayan çalýmlarý ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Ýngiliz oyuncunun daha fazla oynamasýný istiyor.
ÝSMAÝL KARTAL ÞANS VERECEK
Teknik direktör Ýsmail Kartal, önümüzdeki haftalarda Ryan Kent'e daha fazla þans vermeyi planlýyor.
26 yaþýndaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasýyla çýktýðý 7 resmi maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.