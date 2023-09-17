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Spor

İsmail Kartal sahaya 5 değişiklik ile çıktı

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de son oynanan MKE Ankaragücü 11'ine göre 5 değişiklik yaparak Antalyaspor karşısına çıktı.

IHA17 Eylül 2023 Pazar 17:45 - Güncelleme:
İsmail Kartal sahaya 5 değişiklik ile çıktı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de son oynanan MKE Ankaragücü 11'inden 5 değişiklik ile Antalyaspor karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, milli ara öncesi son oynanan MKE Ankaragücü maçının 11'inden 5 farklı futbolcuyla sahaya çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, kalede yeni transfer Livakovic'e şans verirken, stoperde Alexander Djiku yerine Serdar Aziz'i tercih etti. Son lig maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yerine Miha Zajc maça başlarken, hücum hattının sağında İrfan Can Kahveci yerine Cengiz Ünder'i sahaya sürdü. Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu da bu maçla birlikte formasına kavuştu.

DOMİNİK LİVAKOVİC İLK KEZ

Yeni sezon planlaması kapsamında Dinamo Zagreb'ten transfer edilen Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Antalyaspor karşısında maça çıktı.

310 GÜN SONRA GÜNDÜZ MAÇI

Fenerbahçe, Süper Lig'de 310 gün sonra sahasında gündüz maçına çıktı. Kanarya, son olarak geçtiğimiz sezonun 14. haftasında Giresunspor ile gündüz müsabakasında karşılaşmıştı.

FENERBAHÇE, AKDENİZ EKİBİNE KARŞI ŞU 11 İLE ÇIKTI:

"Livakovic, Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko."

Sarı-lacivertlilerde; İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Ryan Kent, Joshua King, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Michy Batshuayi, Miguel Crespo, Efekan Karayazı ise yedek bekledi.

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