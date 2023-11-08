Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve oyunculardan Miguel Crespo, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Ludogorets maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

MIGUEL CRESPO

"Yarınki maçın zor geçmesini bekliyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim için en önemlisi kendi oyunumuza odaklanmak. Bizim için en önemli şey yarınki maçtan galip gelmek. Bunun için buraya geldik"

STOPER BÖLGESİNDEKİ SAKATLIKLAR

"Maalesef o bölgede çok fazla sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. Ama bizim için önemli olan şey ben veya başkası o bölgede kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak. Önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum"

"GENÇLER İÇİN BİR FIRSAT"

"Onlar için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizimle birlikte antrenman yapıyorlar zaten. Oynadıkları zaman ellerinden geleni yapacaklardır. Buna dair bir şüphem yok. Bizler de genç oyuncu olduk, tecrübeli oyuncuların tecrübelerinden faydalandık. Şimdi bizim onlara yardım etmemiz gerekiyor. Eğer fırsat gelirse, en iyi şekilde karşılık vereceklerdir"

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

"ZOR MAÇ OLACAK"

"Bu maçla ilgili neleri yapmıştık, neleri daha iyi yapabiliriz, bunların analizini çalıştık. Buraya, bu doğrultuda geldik. Ludogorets iyi bir takım. Bir maçı eksik, o maçı kazanırsa lider olacağını biliyoruz. Son 12 yıldır, liginde şampiyon olan bir takım. Ama biz de Fenerbahçe olarak ligi çok iyi başladık. Konferans Ligi'nde lideriz, buna devam etmek ve lider olarak çıkmak istiyoruz."

"Yarınki maç her iki takım için de zor görünüyor. Yarınki maçı kazanmak istiyorlar, biz de kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar dilerim"

OOSTERWOLDE'NİN YANINDA KİM OYNAYACAK?

"Gerçekten futbolda hiçbir hocanın istemediği, düşüneceği en son şeyler bizim başımıza geldi. Kimsenin başına gelsin istemem. Biz bunları sorun etmiyoruz. Sezon başında da söyledim, sahaya çıkan her oyuncu en değerli oyuncumuzdur. Yarın da çubukluyu giyip sahaya çıkan oyuncu en önemli, en değerli oyuncumuz olacaktır"

"ADANA'DA OYNAYABİLİRLER"

"Gönül ister ki sakatlıklar bir an önce bitsin, sağlık departmanımız uğraşıyor. Sakatlıklarla ilgili benim bir şey söylemem doğru değil. Adana Demirspor maçına bazıları yetişebilir. Bazıları milli takım arasına kadar sürebilir. Kesin olan bir şey yok şu anda."

"KAZANMAYA ÇIKACAĞIZ"

"Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Gönül ister ki, buradan 3 puanla ayrılalım. 3 puan alırsak biz zaten garantiliyoruz. 1 puan alırsak, ilk 2 olarak çıkıyoruz. Yarınki maçla ilgili kurgumuzu kazanmak üzerine yapacağız. Oldu da kazanamadık, en kötü buradan 1 puanla ayrılmak istiyoruz"