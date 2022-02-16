İsmail Kartal: Slavia Prag'a özel bir planımız var

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 15:21 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 15:21

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolculardan Miha Zajc ile çıkan Kartal, eksiklere sığınmadan ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

Hazırlıklarını en iyi şekilde tamamladıklarını aktaran Kartal, "Bu akşam taktiksel çalışmalarımız ve duran top organizasyonlarımız olacak. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Son oynadıkları kupa maçına yardımcılarımdan birini gönderdik. Bugüne kadar oynadıkları maçları ekip arkadaşlarımla analiz ettik. Ne yapmak istediklerini net biliyoruz. Bu takımın 4 yıldır teknik direktörü aynı. Şu an liglerinde lider durumdalar. Sağ bek pozisyonunda belirsizlik var. Yarın neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Taraftarlarımızın bize vereceği destek çok önemli. Oyuncularımız bu maça zihinsel, fiziksel ve taktik olarak en iyi şekilde hazırlandı. Yarın galip gelip, rövanş için oraya avantajlı gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL PLANIMIZ VAR"

Yarın için özel planları olduğunu da belirten İsmail Kartal, "Zaten bir takımın teknik direktörünün bir planı olması gerekir. Rakibin nasıl varsa, biz de ona göre en iyi şekilde çalıştık. Galip ayrılmak ve ikinci maça avantajlı çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şu an 8-9 oyuncudan faydalanamadıklarını ancak ellerindeki her futbolcunun değerli olduğunu aktaran Kartal, "Oynatmak istediğim oyun tam anlamıyla bu değil. Daha tatmin edici, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir oyun planım var. Yavaş yavaş takımım bu sinyalleri vermeye başladı. İçini doldurmam gereken taktik boşluklar var. Hemen bugünden yarına olacak işler değil. Keşke birkaç hafta bu takımla çalışabilseydim. Buna rağmen çok kısa bir zaman içinde çok ciddi çalışıyoruz. Oyuncularım çok karakterli. Bu ara birkaç galibiyete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımız merak etmesin." diye konuştu.

"MESUT ÖZİL 30 GÜN SONRA İLK DEFA TAKIMLA ANTRENMANA ÇIKTI"

Camia ve arma için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının altını çizen Kartal, "Takımımın maçlarda ortaya koyduğu performans yükselişini görüyoruz. Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdan biridir. Dünya çapında bir markadır. 30 gün aradan sonra ilk defa dün takımla antrenmana çıktı. Ona saygı duyuyoruz. Sakatlığından dolayı bizimle beraber olamadı. Oynayabileceği süre içinde oynatmayı düşünüyoruz. Hiçbir problemimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya'yı çok önemsediklerini ve taraftarların bu oyuncuların geleceği konusunda endişe duymaması gerektiğini de anlatan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarın için özel bir planımız var. İrfan Can, Ozan, Gustavo, Burak, Novak, Çağtay ve Rossi yok. Mesut daha dün idmana çıktı. Ben bahanelere sığınan bir antrenör değilim. Elimizdeki oyuncular sağlıklı. Onlar sahaya çıkıp mücadele edecek. En doğru oyuncuları bir araya getirip, rakibe göre bir 11'le sahaya çıkacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla sahadan ayrılırız. Üçlü formasyonu çok düşündük, halen düşünüyoruz ama yarınki maçta oyunun gidişatına göre değişiklikler olabilir. Kariyerim için önemli bir maç. Hem Fenerbahçe hem kariyerim adına iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyorum. İnşallah Avrupa'ya güzel bir başlangıç yaparım."

ZAJC: "EN İYİ PERFORMANSIMIZI ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ"

Slovenyalı futbolcu Miha Zajc, tek hedeflerinin Slavia Prag maçını kazanmak olduğunu dile getirdi.

Zor bir müsabaka olacağını vurgulayan 27 yaşındaki orta saha, "Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir takımla mücadele edeceğiz. Modern futbol oynuyorlar. Kendi evimizde, taraftarlarımızın da desteğiyle en iyi performansımızı ortaya koymak istiyoruz. İyi bir performansla galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun süre galibiyet alamadıklarını ve zor bir periyottan geçtiklerini vurgulayan Zajc, şunları kaydetti:

"Son maç itibarıyla sahaya iyi bir karakter ve takım ruhu koyduğumuzu düşünüyorum. Oyuncular olarak şu an kendimizi çok daha iyi hissettiğimizi söyleyebilirim. Her maça hazır olmaya çalışıyoruz. Bizler açısından önemli bir kulvar. Avrupa'da oynayacak seviyede olduğumuzu herkese göstermek istiyoruz. İsmail Hoca ve ekibiyle çok fazla şeyin değiştiğini söyleyebilirim. Bizler açısında olumlu bir değişiklik oldu. Hoca kendisiyle beraber enerjisini de bize aktarıyor. İdmanlarda çalışma durumumuz gayet iyi. Avrupa'da her takım gayet organize bir şekilde maçlarını çıkarıyor. Önde baskı yapmaya çalışan takımlar. Biz daha kaliteli bir ekibe sahibiz. İyi futbol oynayabileceğimizi düşünüyorum."