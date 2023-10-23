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Spor

İsmail Kartal tarihe geçti! Rekor üstüne rekor kırıyor

Bu sezon Fenerbahçe ile muhteşem bir seri yakalayan başarılı teknik direktör İsmail Kartal rekor kırmaya devam ediyor. Başarılı çalıştırıcı Süper Lig'de yaptığı 9'da 9'luk seri ile tarihe geçti. İşte detaylar...

Fanatik23 Ekim 2023 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
İsmail Kartal tarihe geçti! Rekor üstüne rekor kırıyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon takımı adeta şaha kaldırdı. Geçen sezondan itibaren başlayan seri, bu sezon kırılan rekorlarla devam etti. Sarı lacivertliler, üst üste 17. kez kazanmayı başardı.

Kartal, bu sonucun ardından geçen sezon Okan Buruk'un yakaladığı seriyi tekrarlamış oldu. Başarılı hoca, bir maç daha kazanırsa, bu rekorun sahibi olacak. Ayrıca Kartal, geçen hafta ligde 8'de 8 yaparak, Christoph Daum'un rekorunu egale etmişti.

İLKLERİN HOCASI

Tecrübeli teknik adam, Hatayspor karşısında aldığı galibiyet ile 9'da 9 yaptı ve Süper Lig tarihine geçti. Öte yandan 1994-95'te Holger Osieck, 8'de 8 yapmıştı. Kartal, Ankaragücü galibiyetiyle Fenerbahçe'nin başında sezon açılışlarında ilk 9 resmi maçını kazanan ilk hoca olmuştu.

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