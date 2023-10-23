Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon takımı adeta şaha kaldırdı. Geçen sezondan itibaren başlayan seri, bu sezon kırılan rekorlarla devam etti. Sarı lacivertliler, üst üste 17. kez kazanmayı başardı.

Kartal, bu sonucun ardından geçen sezon Okan Buruk'un yakaladığı seriyi tekrarlamış oldu. Başarılı hoca, bir maç daha kazanırsa, bu rekorun sahibi olacak. Ayrıca Kartal, geçen hafta ligde 8'de 8 yaparak, Christoph Daum'un rekorunu egale etmişti.

İLKLERİN HOCASI

Tecrübeli teknik adam, Hatayspor karşısında aldığı galibiyet ile 9'da 9 yaptı ve Süper Lig tarihine geçti. Öte yandan 1994-95'te Holger Osieck, 8'de 8 yapmıştı. Kartal, Ankaragücü galibiyetiyle Fenerbahçe'nin başında sezon açılışlarında ilk 9 resmi maçını kazanan ilk hoca olmuştu.