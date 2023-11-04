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Spor

İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesi iddialı konuştu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç öncesi konuştu. Kartal, sakatlıkların kendisi için bir problem olmadığını ve bunun bahanesine sığınmayacağını söyledi.

4 Kasım 2023 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesi iddialı konuştu
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Kartal, "Biz her maça iyi hazırlandığımız gibi bu maça da 6 gün içerisinde çok iyi hazırlandık. Fenerbahçe - Trabzonspor maçları yüksek tempolu ve güzel olur. Bu tip maçların ne kadar önemli olduğunu oyuncularıma anlattım, oyuncularım da bilincindeler. 3 puan almak istiyoruz." dedi.

"BAHANELERE SIĞINMAM"

Sakatlıklar için konuşan Kartal, "Ben sezon başı da söylemiştim. Çok fazla sakat, cezalı oyuncuya sığınan biri değilim. Çubuklu formayı giyen her oyuncu benim için değerlidir. Bugün de formayı giyen oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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