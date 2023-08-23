Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SAYGI DUYUYORUZ"

"3-4 günde bir maç trafiği yaşıyoruz. Twente maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Twente hareketli ve koşan bir takım. Hollanda futbolunun temelindeki her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Rakiplerimizin hepsine saygı duyuyoruz. Ama Twente maçı çok çok önemli. İyi futbolla, avantajlı bir skor almak istiyoruz. Başarırsak çok mutlu olacağız."

"SAKATLIKLAR SEBEBİYLE ROTASYON YAPAMIYORUZ"

Birkaç sakat oyuncumuz var. Bazı mevkilerde daha fazla rotasyon yapabilecekken, sakatlıklar nedeniyle yapamıyoruz ve bazı oyuncularımıza fazla yük biniyor. Sakatların bir bölümü yarın dönecek. Testler sonucunda kimin oynayacağına karar vereceğiz."

KAS YORGUNLUĞU TESPİTİ!

"Kas yorgunluğunu tespit etme durumunu 3 sene önce bir Anadolu kulübünde keşfettik ve denedik. Fenerbahçe'de de olduğunu biliyorduk. Buna 2 tane yenilik kattık. Futbolcuların kas yorgunluğuna bakıyoruz. Ayrıca bazı aletlerle futbolcuların yorgun olup olmadığını, gece kaç saat uyuduğunu tespit ediyoruz. Artık bunun içine girdik. Sakatlık riskini minimuma indirmek için hazırlanıyoruz. Şu an iyi yoldayız. Milli maç arasında çok daha iyi olacağız."

BATSHUAYI&UMUT NAYİR: TRANSFER

"Samsunspor maçında Edin Dzeko'nun yerine neden Michy Batshuayi değil de Umut Nayir oyuna girdi? Transfer durumu mu var?"

İsmail Kartal: "Maçın gidişatına göre, rakibin hamlelerine göre değişiklikler yapıyorum. Samsunspor maçında da öyle bir zeminde, öyle bir dakikada Umut'un girmesi ve topu tutması gerekiyordu. Başka bir nedeni yoktu. Umut da bizim takımın oyuncularından bir tanesi. Daha fazla bir şeyler vereceğini tahmin ettiğim için Umut'u tercih ettim."

SAMSUNSPOR MAÇINDA 10 TÜRK OYNAMASI

"Samsunspor maçında 10 Türk oynaması tesadüf. Daha dinlenik ve daha sağlıklı oyuncular tercih ettiğimiz için böyle bir durum oldu. Her maçın hikayesi farklıdır. Her maç 10 Türk olacak diye bir şey yok."

SAKATLIK AÇIKLAMASI

"5 stoperimiz var, maalesef iki maçta bir, biri sakatlandı. Stoperler kendi arasında değişiklik yaşadı. Bizim oyun sistemimiz belli ve oyunculara bunu çok net anlatıyorum. Ne istediğimi çok iyi biliyorlar. Oyun felsefemiz oturdu. Bu yüzden aksaklık olmuyor. Düzenli oynamasını planladığım oyuncular sakatlandığı için değişiklikler oluyor. Bunları oturttuğumuzda çok daha iyi bir Fenerbahçe olacak."

FRED

"Fred'in sakatlığı yok. 1 hafta idmana çıktı, biraz yoruldu ve oyundan aldık."

ALTAY BAYINDIR

"Altay Bayındır bu akşam idmana çıkacak. Kesinleşen bir transfer durumu yok. Kesinleşince kulüp açıklar."

DOMINIK LIVAKOVIC

"Dominik Livakovic için bir şey söylemem doğru olmaz. Başkan ve yönetimin kontrolünde gidiyor."

AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK

"Mükemmel bir takım kuruldu, Avrupa'da bir şampiyonluk olur mu?"

İsmail Kartal: "Mükemmeliyet sadece Rabbimize aittir. Mükemmel bir durum yok. Daha önce de Türkiye'de çok kaliteli takımlar kuruldu. Biz ihtiyacımız olan oyuncuları transfer ediyoruz. Kaliteli ve iyi oynayan bir takım kurmaya çalışıyoruz. Mücadelemiz bu."