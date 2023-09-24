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Spor

İsmail Kartal: Ülkemizde kolay değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçından önce açıklamalarda bulundu.

24 Eylül 2023 Pazar 19:41 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Ülkemizde kolay değil
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor karşılaşmasından önce konuştu.

İsmail Kartal, "Son oynadığımız maçta gerçekten mücadele oyuncularım, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bizim geniş bir kadromuz var. O oyuncularımızı da oynatarak, burada oynamasını planladığım oyuncuları dinlendirmiştik. Bugün de o maçta onamayıp, bu maçta oynayacak oyuncularla birlikte iyi hazırlandık" dedi.

"Alanyaspor iyi bir takım. İyi transferler yaptılar. Bunları biliyoruz. Analizini yaptık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz." diye açıklamalarını sürdüren başarılı teknik adam, "Bazı önemli detaylar var. Bunlar üzerinde çok çalıştık. Fenerbahçe'ye yakışan bir mücadeleyle buradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE KOLAY DEĞİL"

İsmail Kartal, son olarak, "Geçen sene farklı bir sistem, bu sene farklı bir sisteme geçiş oldu. 8-9 tane yeni oynayan oyuncular var, bunların uyumu, sisteme adapte olmaları kolay bir şey değil. Aslında bunlar orta ve uzun vadeli planlamalar. Ama ülkemizde böyle imkanlar olmadığı için en hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Halen eksiklerimiz var ama genel olarak işin ana bölümünü hallettik. Bundan sonraki süreçte küçük detaylarla oyun gücümüzü geliştirmeye bakacağız" sözlerini kullandı.

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