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Spor

İsmail Kartal: Vakit tek yumruk olma vaktidir

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden camiaya seslendi. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Kartal, 'Artık bu çile dönemini bitirmeliyiz.' dedi.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 11:37 - Güncelleme:
İsmail Kartal: Vakit tek yumruk olma vaktidir
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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal'ın taraftarlara seslendiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

YAPILAN PAYLAŞIMDA İSMAİL KARTAL, TARAFTARLARA ŞU SÖZLERLE SESLENDİ;

"Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çizginin kenarında, Fenerbahçesi'nin deplasmana gelmesini sabırsızlıkla bekleyen o çocuk var. Çubukluyu gördüğünde gören ağabeyimiz var. Omzunda evladıyla maça gelen ailelerimiz var. Her platformda Fenerbahçesi'ni düşünen gençlerimiz var. Çizginin arkasında, Fenerbahçe'nin neferleri var.

Birlikte sevineceğiz, birlikte üzüleceğiz, omuz omuza başaracağız. Yeter ki inanalım, hepinizi çok seviyorum.

Fenerbahçe olarak tam 9 yıl ıstırap çektik. Duygularınızı çok iyi biliyorum çünkü ben de bu camianın bir evladı olarak bu çile dönemini içime sindiremiyorum. Artık bu çile dönemini bitirmeliyiz.

Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır; Bu takımın sizin coşkunuza, sizin inancınıza ve sizin koşulsuz desteğinize ihtiyacı var. Siz yüreğinizi ortaya koydukça, bu takım daha da şahlanacak ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Takımı ayakta tutan sizin varlığınız ve enerjinizdir. Vakit, tek yumruk olma vaktidir. Haydi büyük Fenerbahçe."

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