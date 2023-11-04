İsmail Kartal ve Abdullah Avcı arasında 10. randevu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Zorlu karşılaşmada iki takımın teknik adamları İsmail Kartal ve Abdullah Avcı 10. kez kozlarını paylaşacak.

Geride kalan 9 karşılaşmanın 4'ünü Abdullah Avcı kazanırken, İsmail Kartal'ın 1 galibiyeti bulunuyor. 4 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Fenerbahçe bu sezon çıktığı 10 resmi maçın hepsini kazanarak 30 puan topladı ve ligin ikinci sırasında yer alıyor. Galatasaray ise maç fazlası ile 31 puanda ve birinci sırada yer alıyor. Trabzonspor ise bu sezon iyi başlamadı ve 16 puan ile altıncı sırada bulunuyor.