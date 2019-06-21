Kartal, Kosovalı golcüyü takımdan göndermek istemediğini söylerken gelecek teklife göre görüşlerinin değişebileceğini aktardı ve, "Vedat Muriqi'i göndermek istemiyorum ama kulüp menfaatlerini de düşünmek zorundayız. Mevcut rakamlarla Vedat Muriqi'i göndermeyi düşünmüyoruz. Her gitmek isteyen oyuncu gidemez" dedi.

Tecrübeli teknik adam, konuşmasının devamında Morozyuk ile anlaştıklarını ve sözleşme imzalayacaklarını belirtirken, "En kısa sürede transferlerimizi bitirip sezona iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Morozyuk ile anlaştık. Sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Rizespor'un teknik patronu, konuşmasının sonunda aralarından ayrılan 11-12 ismin de yerinin doldurulmasının gerektiğini söylerken, "Aramızdan 11-12 oyuncu ayrıldı. Onların yerini doldurmak için çalışıyoruz. Her zaman yukarıları zorlayan ve iyi mücadele eden bir takım kurmak istiyoruz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(TRT Spor)