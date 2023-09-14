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Spor

İsmail Kartal vetoyu kaldırdı! Fenerbahçe'de hedef Andre Gomes

Transfer sezonunun kapanmasına günler kala 6 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de daha önceden İsmail Kartal'ın veto ettiği yıldız oyuncu Andre Gomes'e onay verdiği öğrenildi. Bu doğrultuda çalışmalarına yön veren sarı lacivertli yönetim oyuncunun transferine sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Fanatik14 Eylül 2023 Perşembe 10:15 - Güncelleme:
İsmail Kartal vetoyu kaldırdı! Fenerbahçe'de hedef Andre Gomes
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Bu sezon iddialı bir kadro kuran, hem lig hem de Avrupa'da başarıyı hedefleyen Fenerbahçe'de tek eksik altı numara transferi kaldı. Sarı lacivertli kurmayların orta saha transferi için yoğun mesai harcadığı öğrenilirken İsmail Kartal'ın da daha önceden veto ettiği yıldız futbolcunun transferine bu sefer onay verdiği öğrenildi.

GOMES'İN SAĞLIK RAPORLARI İSTENDİ

Fenerbahçe, sakatlık geçmişi nedeniyle menajerlerin önerdiği Andre Gomes'e sıcak bakmıyordu. Ancak İsmail Kartal'ın oyuncu özellikleri açısından Portekizli yıldıza onay verdiği belirtildi. Sarı lacivertliler'in son seçenek olarak gördüğü Gomes'in detaylı sağlık raporlarını talep ettiği öğrenildi.

Al-Musrati listenin ilk sırasında olsa da hem transfer döneminin bitmesine az bir süre kalması hem de Braga'yla henüz orta yol bulunmaması nedeniyle alternatif isimler için çalışmalar yapılıyor. Menajerler, Everton'ın kadroda düşünmediği Andre Gomes'i sarı lacivertliler'e önermişti. Yönetim, sakatlık geçmişi nedeniyle tecrübeli oyuncuya ilk etapta sıcak bakmadı. Ancak İsmail Kartal'ın oyuncu özellikleri açısından Gomes'e yeşil ışık yakmasıyla birlikte yönetimin tutumunun da değiştiği kaydedildi. Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusunu son seçenek olarak masada tutuyor.

LİLLE'DE SIKINTI YAŞAMADI

Yönetimin, Andre Gomes'in detaylı sağlık raporlarını talep ettiği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu 2015'ten bu yana sakatlıklar nedeniyle 513 gün sahalardan uzak kaldı. Ancak Gomes, geçtiğimiz sezon kiralık olarak görev yaptığı Lille'de bu konuda bir sıkıntı yaşamadı. Deneyimli oyuncu, Fransız ekibinde 27 resmi maçta 1718 dakika sahada kalırken, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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