İsmail Kartal yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'e 10'da 10 yaparak gövde gösterisi yaptı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon 14 maç üst üste kazanarak ligdeki rekoru eline alan Galatasaray'ı yakalaması için 3, geçmek içinse 4 maç üst üste galibiyete (Geçen sezonun son haftasındaki galibiyetten dolayı) ihtiyacı var.

EN ÇOK MAÇ KAZANDIĞI DÖNEM OLACAK

Fenerbahçe'nin önündeki 4 lig maçı ise Trabzonspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor'la olacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç daha kazanırsa ligde üst üste maç kazandığı dönemi yaşayacak.

İSMAİL KARTAL TARİHE GEÇEBİLİR

Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerse teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertliler'in başında en fazla üst üste lig maçı kazanan yerli teknik direktör olarak tarihe geçecek.