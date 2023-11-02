İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmail Kartal yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor
Spor

İsmail Kartal yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor

Cumartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Kanarya, bu maçı da kazanırsa teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertliler'in başında en fazla üst üste lig maçı kazanan yerli teknik direktör olarak tarihe geçecek.

Takvim2 Kasım 2023 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
İsmail Kartal yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'e 10'da 10 yaparak gövde gösterisi yaptı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon 14 maç üst üste kazanarak ligdeki rekoru eline alan Galatasaray'ı yakalaması için 3, geçmek içinse 4 maç üst üste galibiyete (Geçen sezonun son haftasındaki galibiyetten dolayı) ihtiyacı var.

EN ÇOK MAÇ KAZANDIĞI DÖNEM OLACAK

Fenerbahçe'nin önündeki 4 lig maçı ise Trabzonspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor'la olacak. Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç daha kazanırsa ligde üst üste maç kazandığı dönemi yaşayacak.

İSMAİL KARTAL TARİHE GEÇEBİLİR

Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenerse teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertliler'in başında en fazla üst üste lig maçı kazanan yerli teknik direktör olarak tarihe geçecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.