Fenerbahçe'de futbol oynayan ve teknik direktörlük yapan İsmail Kartal ile Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Milli Takım'ı çalıştıran Abdullah Avcı arasında kalan başkan Ali Koç'un tercihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

ALİ KOÇ'UN KARARI ARTIK BELLİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli takımın başında İsmail Kartal'ın olmasına karar verdi.

PERŞEMBE GÜNÜ GELECEK VE...

UEFA Konferans Ligi'nde rakibi belli olan ve ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak olan Fenerbahçe'de sezon planlamasının yapılabilmesi için teknik direktör konusunun bir an önce çözülmesi beklenirken, halen hacda olan İsmail Kartal perşembe günü İstanbul'a gelecek.

ALİ KOÇ İLE TOPLANTI

İstanbul'a geldikten sonra İsmail Kartal ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir toplantı yapacak. Bu toplantıda tarafların anlaşması ve bayramdan sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.

ARTIK GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin son iki şampiyonluğunda yardımcı antrenör olan, 2014'te Süper Kupa'yı kazanan ve 2021-22 sezonunda da kısa sürede olumlu işlere imza atan İsmail Kartal için artık geri sayıma geçildi. Yeni sezonun ilk antrenmanında takımın başında İsmail Kartal'ın olması bekleniyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mali genel kurulda "Önümüzdeki sezon camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için iyi olacağını düşünüyoruz." sözlerini sarf etmişti.