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Spor

İsmail Kartal zorlu maç öncesi uyardı! ''Kazanıp işimizi bitirelim''

Bu akşam Konferans Ligi'nde Lodogorets takımı ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal öğrencilerini uyardı. Kartal yaptığı konuşmada Trabzonspor mağlubiyetini unutmalarını ve bu maça odaklanmaları gerektiğinin altını çizerken '3 puanı alıp, grupta işimizi bitirelim. Sonra hep birlikte Adana Demirspor ile yapacağımız karşılaşmayı düşünürüz' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fanatik9 Kasım 2023 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
İsmail Kartal zorlu maç öncesi uyardı! ''Kazanıp işimizi bitirelim''
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Fenerbahçe'de ligde alınan Trabzonspor mağlubiyeti hem moralleri bozdu hem de pazar günkü Adana Demirspor maçının önemini daha da artırdı.

Bu nedenle, Konferans Ligi H Grubu'nda 3'te 3 yapan sarı lacivertliler için bu akşamki Ludogorets mücadelesinde yaşanacak bir kaybın fazla etkisi olmayacak. Ancak İsmail Kartal aynı görüşte değil. Tecrübeli teknik adamın, öğrencileriyle yaptığı konuşmada, yapılması gerekenleri anlattı.

"ADANA DEMİRSPOR'U SONRA DÜŞÜNÜRÜZ"

İsmail Kartal'ın, Ludogorets'in ilk maçta kendilerini zorladığını hatırlatarak, "Onlar için, gruptan çıkma adına kazanmak çok daha önemli. Taraftarları önünde daha istekli olacaklar. Ancak bizim hedefimiz de aynı. Kendi oyunumuzu oynayacağız, hücum edeceğiz ve galibiyete uzanacağız. 3 puanı alıp, grupta işimizi bitirelim. Sonra hep birlikte Adana Demirspor ile yapacağımız karşılaşmayı düşünürüz" dediği kaydedildi.

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