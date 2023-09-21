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Spor

İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Antalyaspor maçına göre Nordsjaelland karşılaşmasında kadroda 7 değişiklik yaptı.

21 Eylül 2023 Perşembe 20:25 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan 7 değişiklik birden!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre geniş bir rotasyonla takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz ve Fred Rodrigues'e, Nordsjaelland müsabakasında da görev verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya ise ilk 11'de görev vermedi.

Söz konusu isimlerden sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu'nu kadroda değerlendirmeyen Kartal, diğer 5 ismi ise yedek soyundurdu.

Nordsjaelland karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta alanda Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'e şans veren Kartal, hücumda sağda Ryan Kent, ortada Mert Hakan Yandaş ve solda Joshua King ile sahaya çıktı. Kartal, gol yollarında ise Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Miha Zajc, Ahmet Aydın, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Efekan Karayazı ise yedek soyundu.

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