Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARININ SATIR BAŞLARI

"GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ VE HEDEFİMİZ VAR"

"Maçın değerlendirmesini oynamadan yapamayacağıma göre rakiple ilgili konuşmamız gerekiyor. Rakibi yeterince izledik. Yaptığımız analizler sonucunda çok iyi bir takım olduğunu, savunmada ve hücumda organize olduklarını gördük. Ekibimizle izledik ve oyuncularıma aktardık. Güçlü bir takımız ve hedefimiz var. İyi bir oyunla İstanbul'a en iyi sonuçla dönmek istiyoruz."

"SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU MU, KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONLUĞU MU?"

İsmail Kartal: İkisini birden isterim.

"EN İYİ SONUCU ALABİLECEĞİM OYUNCULARLA SAHAYA ÇIKACAĞIM"

"Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirip, istediğim oyunu ortaya koyacak en iyi 11'i sahaya süreceğim. 3 günde bir maç oynuyoruz ama bizim için en önemli maç bu. En iyi sonucu alabileceğim oyuncularla sahaya çıkacağım. Bu konuda iyi çalıştığımı düşünüyorum."

"BATSHUAYI ÇOK DUYGUSAL BİR ÇOCUK"

"Batshuayi çok duygusal bir çocuk ve çok iyi bir oyuncu. Hangi maçta neler vereceğini çok iyi biliyorum. Bizim için lig de, Avrupa da çok önemli. ekibimle bir toplantı yapıp son kararı vereceğim.

"GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

"Buraya elimizdeki takımla birlikte tam kadro geldik. Sakatlar dışında... Biz kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz ve bu turnuvayı umursuyoruz."

"LIVERPOOL'DA BİLE 13 SAKAT VAR"

"Bu seneki Fenerbahçemiz'de güçlü, geniş bir kadromuz var. Her futbolcumuz ile görüşüyorum. Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir şey yok. Rakibimizde burada elendi. Benim takımımdaki oyuncular 50. maçını oynayacak. Bu maçları oynamak kolay değil. Liverpool'da bile 13 tane sakat oyuncu var. Fazla maç oynamaktan dolayı biz kupaya konsantre olamadık. Bu demek değil ki burada da kötü sonuç alacağız. Bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Bu turnuvada da elimizden geleni yapac"ağız."