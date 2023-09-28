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Spor

İsmail Kartal'dan Başakşehir maçında tek değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir maçında Alanyaspor maçına oranla ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

28 Eylül 2023 Perşembe 20:16 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Başakşehir maçında tek değişiklik
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Spor Toto Süper Lig 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor'a karşı ilk 11'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'i hafif sakatlığı nedeniyle tedbir amaçlı 21 kişilik kadroya almadı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyuncunun yerine ise Jayden Oosterwolde'yi RAMS Başakşehir'e karşı ilk 11'de oynattı.

Zorlu müsabakada kalede yine Dominik Livakovic'e şans veren Kartal, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues'i görevlendiren İsmail Kartal, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'e şans verdi. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Edin Dzeko'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

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