Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçının ardından konuştu. İşte İsmail Kartal'ın sözleri...

"LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

"Ludogorets takımının iyi bir takım olduğunu söylemiştim. 7-1'lik Nordsjaelland yenilgileri yanıltmasın. 3 maçta 9 puan aldık ama ama bizi bayağı zorladılar. Bu maçta, oynatmam gereken oyuncularımı da oynattım. Onların da maç motivasyonlarını ve fiziksel olarak hazır hale getirmek için onları da oynattım. Sonuçta kazanmasını bildik ve 3 puan aldık. Rövanşta da daha iyi mücadel ederek oradan alacağımız 3 puanla bu gruptan lider çıkmak istiyoruz."

"BU DEĞİL, DAHA İYİ OLACAK"

"Miha Zajc, önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Oyun olarak baktığımız zaman yüzde 100 iyi olmasa da yüzde 70-80 iyiye yakın oynadı, 2 de gol attı. Onun özgüveni açısından iyiydi. Ara ara oynadığı için fiziksel olarak daha yukarıya gelmesi gerekiyor. O da yavaş yavaş olacak. Kendisiyle konuştum, o da farkında. Zajc'ı tebrik ediyorum. Miha Zajc bu değil, daha iyi olması gerekiyor."

"ŞANS VERMEK LAZIM"



"Miha Zajc'ı kazanmak için, onun gibi oyuncuları takımda tutabilmek, adapte edebilmek için oynatmak, şans vermek lazım. Diğer oyuncuları da ara ara dinlendirip lig maçlarında daha dinlenik, rakiplere karşı kadroyu dengeli yürütmek benim işim. 60'da 3 kişiyi bilerek oyundan aldım bilerek, daha fazla yük binmesin diye..."

STOPER CEVABI!



"Stoperde eksiklik mi var, bazı oyunculara fazla mı yük biniyor, bunu nasıl çözeceksiniz?"

"Bir şekilde takımın içerisinden bir şeyler yapacağız. 2 tane oyuncumuza çok fazla yük biniyor ama dediğim gibi bu akşam da daha iyi olabilirdik. 3 gün sonra bir maçımız daha var. Hepsinin bir planı var. Bu planı yaptığımız için, bu dalgalanmaları teknik direktör olarak göze alıyorum ben. Kendi seyircimiz önünde kazanmak için sahaya çıktık ve kazandık. Eksik noktalarımız var ama sonuçta bu akşam kazandığımız için mutluyuz."

Oyun içinde bazı dakikalarda zorlandıklarını vurgulayan Kartal, "3-1 kazandık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu anda 9 puanla grupta lideriz. Bazı oyuncularımızı hafta sonu maçı düşünerek oyundan çıkardık. Oyuncuları dengeli kullanmaya çalışıyorum. Artı ve eksileriyle kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.

"DAHA İYİ OLMALARI GEREKİYOR"

Daha az süre alan oyuncuların performansından memnun olduğunu anlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Daha iyi olmaları gerektiğine inanıyorum. Bu da şans buldukça, oynadıkça maç temposunu yakalamaları gerekiyor. Kulübede 1-2 oyuncum vardı, onları oynatmamam gerekiyordu. Birkaç pozisyon verdik rakibe normal, sonuçta onlar da iyi bir takım. Oyun içinde dalgalanmalar olması normaldir. Birkaç hafta içinde oynamayan yeni oynayan oyuncular takıma girdi. Maç temposunun da biraz gerisindeler, bu dalgalanmalar olabilir. Bunları göze alıyoruz ki maç temposunu yakalasınlar. Hep aynı oyuncularla bu yola devam edemezsiniz."

"BENCE TARTIŞILIR"



Kartal, 103 golle rekor kırdıkları sezon ile bu kadronun karşılaştırılmasına ilişkin bir soruya ise "O dönemdeki kadromuz da çok iyiydi. Bence tartışılır." şeklinde yanıt verdi.

"3-0, 4-0 KAZANABİLİRDİK"



Kendi hatalarından gol yediklerinin de altını çizen Kartal, "Aslında rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Bireysel hatalarımızdan birkaç pozisyon verdik. Yediğimiz gol de şanssızlık golüydü. Kendi kalemize attığımız bir goldü. O gol olmasa rahat 3-0, 4-0 kazanacağımız bir maçtı. Savunmadaki eksikliğe takım içinden bir şekilde çözüm bulacağız. Stoperde 2 oyuncumuza çok yük biniyor. Daha iyi olabilirdik bu akşam ama 3 gün sonra hafta sonu bir maçımız daha var." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.