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Spor

İsmail Kartal'dan çarpıcı açıklamalar! ''Tartışılan penaltı pozisyonları var''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor'a karşı aldıkları 5-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

7 Ocak 2024 Pazar 18:39 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan çarpıcı açıklamalar! ''Tartışılan penaltı pozisyonları var''
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-1 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder'in performansını değerlendiren Kartal, "Bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Maça iyi başladık. Cengiz'in golünden önce 1-2 tane daha net pozisyonlar vardı. Onları değerlendiremedik. Cengiz'in golü moral verdi. Yediğimiz gole hemen cevap verdik. Baştan sona kazanma enerjimiz yüksekti." dedi.

Çok pozisyon verdiklerini söyleyen Kartal, "Biz bugün biraz daha kontrollü, topu tutarak oynayabilirdik. Gol kaçırdıkça, kaçırdığımız telafi etmek için hemen atalım dedik ve oyun gitgele döndü, rakibe böyle pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu maçı analiz edeceğiz, oyuncularımızla tartışacağız, konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Maçta tartışmalı pozisyonlar olduğunu söyleyen Kartal, "Sonuçta 5-1 kazandık. Takımımın coşkusu, enerjisi beni mutlu ettik. Kaçan penaltı var, direkten dönen var, tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var. Sonuçta 3 puanı aldık. Güzel bir şekilde çarşamba günkü maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız." dedi.

Hücum opsiyonlarının genişlediğine dikkat çeken İsmail Kartal, "Sürekli çalışıyoruz. Kazanma odaklı bir takımız, her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için güçlü oyun ve gol atmak gerekiyor. Goller için hücum opsiyonlarımızı artırıyoruz. Bugün 2 yeni opsiyon kattık. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek." sözlerini sarf etti.

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