Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

"Adana Demirspor takımı, kendi seyircisi önünde tüm maçlarını kazandı. İlk kez puan kaybetti. Ne kadar etkili olduklarını biliyorduk. Bu maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Baştan sona kontrol bizdeydi. Oyunu domine ettik. Özellikle ilk yarıda 4-5 tane yüzde yüzlük pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik.

"MİLLİ ARAYA LİDER GİRDİK"

Bu oyunun sonucunda aldığımız 1 puanla lider olarak milli araya gidiyoruz. Keşke birkaç gol atıp galibiyetle liderliği ele geçirseydik. Oynadığımız oyun, futbol beni çok mutlu etti. Oyuncularımın hepsini tebrik ettim."

"ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR"

"Bugün oynayan oyuncular, sakat oyuncuları aratmadı. Sakatlıklara sığınan biri değilim. Çubuklu'yu giyen her oyuncu değerlidir. Tüm oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve çok çok iyi futbol oynadılar."

"PUAN KAYBI OLABİLİR"

"Futbolda puan kaybı olabilir. Bugün 1 puan aldık ve lider olduk. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Bu uzun lig maratonu."

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ

"Oyuncu değişiklikleri... Maçın gidişatına göre yorulanlar, sakatlık riski olanlar vardı. Buna göre bir kurgu yapıp değişiklikleri gerçekleştirdik."