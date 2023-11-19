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Spor

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e tam destek: Ben senin kaliteni biliyorum

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana bir türlü istikrarlı bir performans ortaya koyamayan ve sakatlıklarla mücadele eden Cengiz Ünder'e teknik direktör İsmail Kartal'dan destek geldi. Deneyimli çalıştırıcı, milli oyuncuya ''Ben senin kaliteni biliyorum. Yaptığın işler ortada.' ded

Fanatik19 Kasım 2023 Pazar 14:51 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e tam destek: Ben senin kaliteni biliyorum
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Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder'e teknik direktör İsmail Kartal'dan tam destek geldi.

Milli futbolcu, Süper Lig'de 5 maçta sahada 108 dakika kalırken, 1 asiste imza attı.

"BEN SENİN KALİTENİ BİLİYORUM"

UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 3 maçta toplam 60 dakika süre alabilen Cengiz'e hocası tarafından, "Ben senin kaliteni biliyorum. Yaptığın işler ortada. Eleştiriler olabilir. Ancak bundan sonrası seninle ilgili. Önümüzde kazanılmayı bekleyen pek çok karşılaşma var. Zaten Milli Takım seçileri de senin formunu yakından takip ediyor. Artık verimli olma zamanı. Bunun için de çalışıp, takım olarak başaracağız" denildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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