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Spor

İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e tam destek

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla sezon başında kadrosuna kattığı milli yıldız Cengiz Ünder yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Bu durumdan mutsuz olan genç yıldıza takımın teknik direktörü İsmail Kartal destek oldu.

15 Aralık 2023 Cuma 15:29 - Güncelleme:
İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e tam destek
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Fenerbahçe'nin bu yaz en büyük yatırımla transfer ettiği ancak henüz beklediği karşılığı alamadığı Cengiz Ünder, çocukluğundan beri tuttuğu takımının lig ve Avrupa'daki başarılı yürüyüşüne katkı sağlamak için ekstra motive olmuş durumda...

Sarı lacivertli kulübe transfer olduktan sonra çıktığı ilk maçında etkili bir performans sergileyen, Samsunspor deplasmanında Fenerbahçe'yi öne geçiren golün asistini Dzeko'ya yapan Cengiz Ünder, ardından sakatlık kabusu yaşadı. Samsunspor maçının 64. dakikasında sakatlanan Cengiz, üst adale yırtığı nedeniyle ligde 4, Avrupa'da 2 maçı kaçırdı.

Döndükten sonra antrenman eksikliği nedeniyle zorlanan Cengiz Ünder, bu esnada İrfan Can Kahveci'nin kariyerinin en iyi sezonunu yaşamasının da etkisiyle dakika bulmakta zorlandı.

EKSTRA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Formunu kazanmak için Samandıra'da da ekstra çalışmalar yapan Cengiz Ünder, 9 Kasım'dan bu yana Fenerbahçe'nin oynadığı 7 maçın 6'sında da forma giydi.

Fizik gücünü kazanmaya başlayan ve form tutmaya çalışan Cengiz Ünder, kısa süre içerisinde eski etkili oyununa dönmeyi ve EURO 2024'e de en iyi şekilde gitmeyi hedefliyor.

İSMAİL KARTAL YÜREKLENDİRİYOR

Oyuncusunun ekstra gayretini ve çalışmalarını gören İsmail Kartal da oyuncusunu yüreklendirerek, sezonun ikinci bölümünde en önemli kozlarından biri olacağını iletti.

EDIN DZEKO DA SÜREKLİ YANINDA

Roma'dan takım arkadaşı ve Fenerbahçe'nin bu sezonki lideri olan Edin Dzeko da sık sık Cengiz Ünder ile iletişim kurarak cesaretlendiriyor.

TRNAVA MAÇI RAKAMLARI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile oynadığı son maçta eski günlerine dönüş sinyalini güçlü şekilde verdi.

26 yaşındaki milli yıldız, son 16 dakikada oyuna dahil oldu ve 18 kez topla buluştu. Pas isabet oranı yüzde 93 olan Cengiz, bu pasların yüzde 70'ini rakip sahada kullandı.

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